Сбер начал принимать заявки на выдачу "Арктической ипотеки"

Прием заявок на выдачу "Арктической ипотеки" под 2% открылся в Себре, сообщила пресс-служба банка.

«Льготная ипотека окажет благоприятное влияние на развитие Арктики, поможет повысить объемы строительства жилья, создать условия для молодых семей и специалистов. Купить квартиру или построить дом на Севере можно будет по сниженной ставке - 2% годовых", - процитировали в сообщении директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексея Лейпи.

"Арктическую ипотеку" в Сбере можно будет взять на расположенное на сухопутной территории Арктической зоны России жилье - на квартиру в новостройке, готовый частный дом или на его строительство. Ставка по программе составит 2% с учетом страхования жизни и здоровья, размер первоначального взноса - от 20% стоимости недвижимости. Максимальный срок кредита - 20 лет, лимит выдачи - 6 млн рублей.

Льготная программа жилищного кредитования "Арктическая ипотека" стартовала в России 1 ноября по поручению президента РФ. Оформить ипотеку по ставке 2% годовых могут жители Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, северных муниципалитетов Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми. А также, уточнили в Сбере, переехавшие из зоны проведения специальной военной операции граждане.