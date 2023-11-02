Продана дача Сталина в Московской области

ДОМ.РФ продал дачу Иосифа Сталина «Липки-Алексеевское» в Мытищинском округе Московской области. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что единственным участником аукциона и победителем торгов стала краснодарская компания «Консалтинг и право».

В сообщении говорится, что компании предоставят актив (аренда около 38 гектаров земли и объектов недвижимости на 3,8 тыс. квадратных метров) по начальной цене 403,5 млн рублей.

Усадьба Липки, которая была построена в XIX веке, до 1989 года была правительственной дачей.

В 1932-1934 годах там проживал Иосиф Сталин.

Ранее сообщалось, что памятник Сталину установили на территории детского парка города Орлова в Кировской области.