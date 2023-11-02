В России стали продавать жилье в рассрочку без участия банков

В России физлица и застройщики начали продавать квартиры в рассрочку без участия банков. Об этом сообщают «Известия».

После подъема Центробанком (ЦБ) ключевой ставки до 15 процентов финансовые организации начали отказывать россиянам в кредитах, выданных еще в прошлых месяцах. При этом на рынке наметился новый тренд — продажа недвижимости в рассрочку.

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В федеральной компании «Этажи» считают, что очередное повышение ставки снизит доступность кредитов и активизирует альтернативные варианты покупки жилья, в которой не участвуют финансовые организации. Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова указала, что тренд на продажу недвижимости в рассрочку наблюдался в 2014-2015 годах, когда ставки были высокими, а спрос низким.

Гендиректор агентства недвижимости «Городской риелторский центр» Юлия Усачева указала, что чаще всего в рассрочку продают квартиры, которые долгое время находились в экспозиции. Например, это менее ликвидные квартиры с большим метражом — с тремя и более комнатами. Продавцы реализуют такой объект в рассрочку в отсутствие покупателей. Таким образом они стремятся совершить сделку, не снижая существенно стоимость недвижимости.

Также в рассрочку часто продаются готовые загородные дома, если они стоят дорого или пробыли на рынке более шести-семи месяцев. В этом случае продавцом может быть как застройщик, так и частное лицо.

Директор юридической компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры» Илья Русяев добавил, что в рассрочку чаще всего продают проблемные объекты — устаревшие квартиры, недвижимость с неузаконенными планировками и юридическими изъянами. На такие квартиры банки неохотно выдают ипотеку, объяснил специалист.

Покупка недвижимости подобным способом несет определенные риски для покупателя. По словам ведущего юриста Европейской юридической службы Юрия Аванесова, в некоторых случаях продавец может утратить возможность совершить сделку — например, это произойдет в случае ареста имущества продавца или заключения им договора об отчуждении объекта с третьими лицами. Чтобы избежать рисков, расплачиваться за квартиру нужно только после регистрации права.

Операционный директор компании Ox Capital Сервер Муртазаев добавил, что цена сделки по продаже квартиры в рассрочку может быть выше, чем при покупке сразу.

Для продавца сделка по продаже квартиры или дома в рассрочку также несет определенные риски. Основной опасностью является несвоевременное внесение платежей покупателем. Продавец, в отличие от банка, не может перед сделкой проанализировать платежеспособность покупателя, указали эксперты.