В АТОР спрогнозировали рост цен на аренду жилья в Турции

Со следующего года в Турции ужесточат правила сдачи в аренду жилья, что может привести к его подорожанию на 30-35 процентов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, с января 2024 года владельцам помещений для заключения договора аренды потребуется лицензия, запрещается субаренда, а любую квартиру, апартаменты или виллу, которые сдают туристам, необходимо будет маркировать: устанавливать на входе табличку (вывеску), напоминающую о том, что это помещение - туристическое жилье.

Отмечается, что расходы на все это вместе с налогами составят внушительную часть от "чистой" платы за аренду. В связи с этим количество предложений на рынке краткосрочной аренды жилья сократится.

"Для многих владельцев квартир, особенно иностранцев, которые купили жилье в целях его сдачи в Турции своим соотечественникам, такой бизнес станет или рискованным, или, если они решатся его обелить, менее выгодным и связанным с множеством формальностей", - подчеркнули в АТОР.