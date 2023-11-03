Заблокированные средства пайщиков предложили освободить от налогов

Необходимо освободить от уплаты налогов участников паевых инвестиционных фондов (ПИФ), средства которых вследствие санкционных ограничений были выделены в отдельные, закрытые ПИФ. Соответствующий законопроект опубликован 3 ноября в электронной базе Государственной Думы .

Соавторами инициативы стала группа сенаторов, в том числе заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев и председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов .

Согласно документу, предлагается исключить из налогооблагаемого дохода средства, полученные при выделении заблокированных активов в отдельный ПИФ; определить порядок распределения расходов на приобретение паев заблокированного фонда между паями дополнительного ПИФ и паями ПИФ, оставшегося после выделения заблокированных активов, а также предоставить пайщикам права переносить убытки от реализации таких паев на будущее.