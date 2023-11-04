«Плохо и невыгодно»: эксперт о покупке вторичного жилья в 2023 году

Приобретение квартир на вторичном рынке следует отложить на несколько месяцев, минимум до 2024 года, рассказал почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что ипотека существенно подорожала. Вместе с тем, добавил он, цены на готовое жилье по-прежнему находятся на высоком уровне.

Следовательно, подчеркнул Самойлов, в настоящее время покупать жилье на вторичном рынке «плохо и невыгодно».