«Плохо и невыгодно»: эксперт о покупке вторичного жилья в 2023 году
Приобретение квартир на вторичном рынке следует отложить на несколько месяцев, минимум до 2024 года, рассказал почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».
Эксперт отметил, что ипотека существенно подорожала. Вместе с тем, добавил он, цены на готовое жилье по-прежнему находятся на высоком уровне.
Следовательно, подчеркнул Самойлов, в настоящее время покупать жилье на вторичном рынке «плохо и невыгодно».
Покупку квартир в новостройках, наоборот, необходимо ускорить, так как все еще действуют льготные программы, уточнил эксперт. Он пояснил, что при этом следует внимательно проанализировать свои возможности, оценить готовность осуществлять выплаты по кредиту.
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