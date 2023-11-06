Доллар на Мосбирже снизился до 92,22 рублей

В начале торгов на Московской бирже российская валюта растет по отношению к доллару, юаню и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. Отмечается, что доллар подешевел до 92,22 рублей, китайский юань - до 12,65 рублей. Курс евро снизился до 98,89 рублей. До этого "Российская газета" писала, что в ноябре рубль может укрепиться до 90 за доллар на фоне введенной обязательной продажи экспортерами валютной выручки и ослабление доллара после решений ФРС США. При этом возможное обострение конфликта на Ближнем Востоке может подтолкнуть цены на нефть к отметке $90 за баррель. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что сделать колебания курса доллара предсказуемыми для россиян и бизнеса является одной из задача для властей. По его словам, меры, которые государство предприняло для укрепления и стабилизации курса рубля, сработали.