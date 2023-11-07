В России планируется ввести постоянный контроль за состоянием домов. А именно: периодические осмотры, контрольные проверки, мониторинг состояния конструктива зданий. Данный момент обсуждается в Госдуме.

Документ предполагает, что появится обязательное техобследование домов перед формированием графика работ. Это позволит ремонтировать наиболее изношенные участки и системы в первую очередь, что увеличит срок службы жилья, пишут "Известия".

«Но латать непригодные для ремонта дома недопустимо. Тратить на них бюджетные деньги преступно. Законодательное урегулирование контроля состояния зданий позволит выявить реальный износ дома, понять, какой именно ремонт требуется. Не придется бездумно тратить деньги на поддержание фактически «развалин», — отметил первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.