Рядом с "Москва-Сити" построят еще около 2 млн "квадратов" недвижимости

На территории проекта "Сити-2", который должен появиться рядом с деловым центром "Москва-Сити", будет построено около 2 миллионов квадратных метров недвижимости, рассказал в интервью "Ведомостям" Павел Тё, председатель совета директоров Capital Group, которая участвует в управлении этим проектом.

По его словам, в общей сложности под застройку попадет 11 участков.

"Какой-то из них мы оставим себе, где-то будет партнерство, а что-то продадим", – сообщил Тё.

Других подробностей он не раскрыл.

"Сити-2" изначально предполагал застройку территории квартала 804 микрорайона Камушки. Для развития этих участков Capital Group и структура столичной мэрии в 2020 году создали совместную компанию "Сити-2". Там планируется строительство нескольких зданий высотой до 400 метров. По словам Тё, Capital Group в "Сити-2" младший партнер города: у него 60%, у компании – 40%.