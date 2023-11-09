Рядом с "Москва-Сити" построят еще около 2 млн "квадратов" недвижимости
На территории проекта "Сити-2", который должен появиться рядом с деловым центром "Москва-Сити", будет построено около 2 миллионов квадратных метров недвижимости, рассказал в интервью "Ведомостям" Павел Тё, председатель совета директоров Capital Group, которая участвует в управлении этим проектом.
По его словам, в общей сложности под застройку попадет 11 участков.
"Какой-то из них мы оставим себе, где-то будет партнерство, а что-то продадим", – сообщил Тё.
Других подробностей он не раскрыл.
"Сити-2" изначально предполагал застройку территории квартала 804 микрорайона Камушки. Для развития этих участков Capital Group и структура столичной мэрии в 2020 году создали совместную компанию "Сити-2". Там планируется строительство нескольких зданий высотой до 400 метров. По словам Тё, Capital Group в "Сити-2" младший партнер города: у него 60%, у компании – 40%.
Capital Group – один из крупнейших застройщиков Москвы. Девелопер создан в 1993 году Павлом Тё, Эдуардом Берманом и Владиславом Дорониным, двое последних с 2014 года не участвуют в проектах компании.