Спрос на вторичном рынке жилья в России упал на 10%

Спрос на вторичном рынке жилья в октябре упал на 10%. Об этом сообщает "Авито Недвижимость".

За месяц интерес к покупке квартир в старом фонде уменьшился на 10%. Падение отмечалось для всех форматов жилья: у "однушек" спрос сократился на 11%, у "двушек" - на 10%, у "трешек" - на 8%. Интерес к студиям и объектам с четырьмя комнатами и более уменьшился на 7%.

Предложение по сравнению с сентябрем снизилось на 3%, а цены выросли на 2%.

"С ростом ключевой ставки ЦБ выполнять условия по ипотеке становится труднее, поэтому спрос на жилье снижается и, вероятно, такая тенденция будет актуальна и в будущем", - говорит руководитель направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергей Хахулин.

Пользователи просматривают объявления о продаже квартир, добавляют их в избранное, но реже выходят на контакт с продавцами, отмечает он. Это значит, что реальных покупателей, готовых к сделке, становится меньше, в ближайшем будущем конкуренция за них увеличится, и продавцы будут давать скидки.

За месяц спрос на жилье в старом фонде сократился во всех 33 городах, участвовавших в исследовании. Сильнее всего интерес к жилью снизился в Симферополе (на 24%), Севастополе (на 16%) и Саратове (на 14%). Наиболее стабилен спрос в Москве, Туле и Нижнем Новгороде - в этих городах он потерял лишь 1, 2 и 4% соответственно.

Вместе с тем цены на вторичном рынке продолжили расти почти во всех городах. Заметнее всего - в Челябинске и Казани (на 5%).