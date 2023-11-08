В Англии начали сдавать в аренду копию дома из «Гарри Поттера»

В графстве Северный Йоркшир в Англии начали сдавать копию хижины Хагрида из «Гарри Поттера». На объявление обратил внимание Telegram-канал Travel News.

Объект назван «Дом смотрителя». Он представляет собой три круглых отделанных камнем здания в средневековом стиле. Также в нем есть витражи, напоминающие готический стиль. Дверь в здание освещена фонарями, вокруг коттеджа располагаются поля, с которых видно побережье.

В помещении находятся стол с резными деревянными стульями, диваны и кресла, а также фальшкамин. В одном из домов расположена ванная комната, стены которой покрыты зеленой плиткой. В помещении стоит ванна на ножках золотого цвета. Стоимость такого коттеджа составляет примерно 275 фунтов за сутки (примерно 31 тысяча рублей). Отмечается, что дом не сдают гостям с собаками.