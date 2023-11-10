Эксперт по недвижимости рассказала, какое жилье выгоднее брать в ипотеку

В текущих условиях выгоднее брать в ипотеку квартиру в новостройке, а не вторичное жилье, рассказала эксперт по недвижимости Ольга Клапанюк. В разговоре с Lenta.ru она подчеркнула, что после повышения ключевой ставки Центробанком России «вторичку» можно взять под 15-17% годовых, в то время как на квартиры в новых домах действуют различные программы с государственной поддержкой.

«В частности, по семейной ипотеке кредиты выдают под 6% годовых, по обычной льготной — под 8%. При этом в различных банках или у застройщиков можно найти субсидированные ставки по данным программам еще чуть ниже. Тут все зависит от конкретного жилого комплекса», — пояснила эксперт.

При наличии на руках всей суммы на покупку квартиры стоит обратить внимание на вторичный рынок. По словам Клапанюк, жилье в новостройке обойдется намного дороже. Так, если сравнить квартиры в Москве, цены в новых домах будут выше как минимум на 5-10%. Эксперт отметила, что стоит рассмотреть вариант приобретения объекта в новостройке, но не у застройщика, а у физического лица по переуступке прав или по договору купли-продажи.