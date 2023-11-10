Риелторы ожидают падение стоимости квартир на вторичном рынке на 8-20% в ближайшее время. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Генеральный директор агентства недвижимости «Городской риелторский центр» Юлия Усачева отметила, что после повышения Центробанком ключевой ставки до 15% годовых цены на «вторичку» уже упали — примерно на 5%. Риелтор считает, что к концу года падение может ускориться и достигнуть 20%. При этом квартиры в новостройках дешеветь не будут. Усачева отметила, что некоторые продавцы могут снять объекты с продажи в ожидании продолжения роста цен.

Эксперт из «НДВ супермаркет недвижимости» Татьяна Подкидышева сделала более скромную оценку — по ее мнению, до конца года цены могут упасть на 8-10%. Риелтор связала ситуацию со снижением спроса из-за перехода покупателей на первичный рынок, где продолжает действовать льготная ипотека.