Известный модельер продаст дом с многомиллионной скидкой

Речь идет о вилле в городе Палм-Бич. Объект появился на рынке на прошлой неделе, после того как Хилфигер передумал продавать его в предыдущем году. Впервые модельер попытался избавиться от жилья в сентябре 2022 года, выставив его на продажу за 39,7 миллиона долларов. Покупатель не нашелся, из-за чего через несколько месяцев Хилфигер снизил цену до 37,9 миллиона, а вскоре вовсе снял дом с продажи.