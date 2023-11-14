Стало известно, насколько увеличится максимальный кредит по дальневосточной ипотеке

Максимальный размер кредита на приобретение жилья по программе "Дальневосточная ипотека" будет увеличен до 9 млн рублей. Такой пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам состоявшегося 10-13 сентября Восточного экономического форума.
Сейчас максимальный размер льготного ипотечного кредита на Дальнем Востоке составляет 6 млн рублей.
"Обеспечить внесение в условия программы "Дальневосточная ипотека" изменений, предусматривающих увеличение до 9 млн рублей максимального размера жилищного (ипотечного) кредита, используемого на приобретение указанными в программе гражданами квартиры на первичном рынке жилья или строительство индивидуального жилого дома общей площадью более 60 кв. м", - говорится в тексте.