Набиуллина заявила о росте цен на новостройки на 90% за три года

В среднем за последние три года стоимость новостроек в России выросла на 90%, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Кредитование населения растет, особенно в ипотеке. Здесь очень высокие темпы роста — плюс 32% в годовом выражении. То есть за 12 месяцев ипотечный портфель вырос на треть», — сказала Набиуллина.

При этом темпы роста зарплат россиян за тот же период были в два раза ниже. Такое положение Набиуллина объяснила активным ростом ипотечного кредитования.

«Это провоцирует рост стоимости жилья», — констатировала глава ЦБ.

До этого глава ЦБ высказывалась за сворачивание льготных ипотечных программ широкого фронта, поскольку они оправданы лишь как антикризисные меры.