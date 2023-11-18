Кабмин предлагает установить преимущественное право на долю должника при ее продаже на торгах

Правительство внесло в Государственную Думу законопроекты, которые установят преимущественное право приобретения имущества должника, реализуемого в рамках дела о банкротстве, за другими участниками долевой собственности.

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Они смогут выкупить продаваемую долю, даже если в ходе публичных торгов она отойдет постороннему лицу.

Для этого в течение десяти дней после проведения торгов они должны заключить договор купли-продажи по цене, указанной в итоговом протоколе. Если торги признаются несостоявшимися, то свое право собственник может реализовать по начальной цене. При наличии нескольких дольщиков, желающих приобрести долю должника в общем имуществе, она разделяется пропорционально имеющимся у таких лиц долям в праве общей собственности.

Сведения о преимущественном праве сособственников на покупку продаваемой доли подлежат включению в сообщение о продаже имущества должника.