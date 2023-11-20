Продавцы квартир стали чуть охотнее давать скидки
Темпы роста средних цен на вторичное жилье замедляются, и продавцы стали чаще предоставлять скидки, сообщает "Циан.Аналитика".
За последнюю неделю 12% собственников в Московском регионе поменяли цены в своих объявлениях, причем 10% цены снизили и только 2% - повысили. Для сравнения, 3 месяца назад, в период максимальной активности, тех, кто в течение недели менял цены было меньше - 9%, причем доля корректировок в сторону уменьшения также была меньше: 6% тогда цены снизили, 3% - повысили (часть продавцов надеялась заработать на ажиотаже). Сейчас собственники больше боятся потерять покупателей на фоне ужесточения условий кредитования.
Однако большинство еще не готовы менять цены существенно: 68% продавцов, изменивших ценник, снизили стоимость лота не более, чем на 3% от прежней стоимости, еще 16% сделали скидку на 4-9% и только 0,3% - более, чем на 10%. Основная часть повысивших цену тоже изменила ее несущественно - не более чем на 3%.
Год назад, когда спрос в Москве был почти в полтора раза ниже по реальному числу сделок, доля собственников, корректирующих цены, была выше - 14%. То есть сейчас рынок еще не достиг прошлогоднего состояния, когда продавцы были вынуждены активно снижать цены для поддержания спроса.
Спрос на вторичном рынке в октябре-ноябре 2023 г. остается на высоком уровне, отмечают эксперты. Вторичный рынок априори более устойчив, он не так критично зависит от ипотеки, как рынок новостроек, на нем традиционно много альтернативных сделок, а часть сделок не зависит от экономической конъюнктуры или ключевой ставки, а связаны с естественным и миграционным движением населения.
"Собственники стали чаще, чем в летние месяцы, снижать цены в своих объявлениях, однако по сравнению с прошлым годом скидок пока что не так много, а корректировки не очень существенны, поэтому средние цены предложения продолжают медленно увеличиваться, - отмечает руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов. - На фоне высоких ставок по ипотеке и конкуренции со стороны первичного рынка собственники будут вынуждены активнее торговать и корректировать цены вниз. Стагнация средних цен предложения - наиболее вероятный сценарий на ближайшие месяцы".