В РФ ожидают дефицит недвижимости в 2024 году

Ажиотажный спрос на жилье в новостройках вызвал дефицит предложения на 2024 год. Желание россиян приобрести недвижимость объясняется востребованными льготными программами на фоне роста ключевой ставки, следует из анализа компании «Дом.РФ».

В РФ ожидают дефицит недвижимости в 2024 году
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«Повышение спроса на жилье вызвано льготной ипотекой на фоне роста ставок. Количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) достигло рекордного показателя — 526 тысяч за январь—сентябрь 2023 года, что на 10% больше, чем годом ранее, а также на 26% больше, чем за тот же срок в 2021 году. Наблюдавшийся ажиотаж в последнее время начал двигать рынок в стороны дефицита предложения», — сказано в сообщении.

Подобные риски отмечают по отношению к новостройкам, которые находятся на финальной части строительства. В проектах с плановым вводом в 2023 году уже распродано 75% площадей, а часть объема нереализованного жилья будет введена после 2024 года. По информации компании, в проектах, вводы которых намечен на 2024—2025 годы, уже распродана треть жилья.

Несмотря на прогнозируемый дефицит жилья, президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко считает, что российский рынок недвижимости близок к началу стагнации. По ее мнению, высокая ключевая ставка сократила возможности на рынке вторичного жилья.