Назван необходимый для покупки жилья в ипотеку доход

Эксперт из компании «Самолет» Олеся Дзюба оценила доход, который необходим для того, чтобы выплатить льготную ипотеку за двухкомнатную квартиру. По ее словам, сумма должна составлять 194 тысячи рублей, передают «Известия».

Специалист отметила, что ежемесячный платеж по льготной ипотеке даже за двухкомнатную квартиру в Москве будет составлять около 97 тысяч рублей.

Также собеседница подчеркнула, что многодетные семьи, которые захотят обзавестись более просторным жильем, в частности трехкомнатной квартирой, должны иметь суммарный доход в 252 тысячи рублей.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов, эксперт по рынку недвижимости Константин Апрелев дал советы россиянам по приобретению квартиры в кредит.