Россиянам рассказали о неожиданной опасности новостроек

При использовании в строительных работах бетонной смеси с повышенным содержанием мочевины из стен домов будет выделяться аммиак. О неожиданной опасности такого типа жилья для здоровья россиян рассказала кандидат химических наук, профессор Института химии Санкт-Петербургского государственного университета Ирина Тимофеева в беседе с aif.ru.

© Станислав Трифонов / «Лента.ру» При использовании в строительных работах бетонной смеси с повышенным содержанием мочевины из стен домов будет выделяться аммиак. О неожиданной опасности такого типа жилья для здоровья россиян рассказала кандидат химических наук, профессор Института химии Санкт-Петербургского государственного

По словам химика, серьезная проблема возникла в начале 2010-х годов, когда строительные компании столкнулись с тем, что из стен новостроек, которые предназначены для детских садов, школ и жилых помещений, выделяется аммиак. Причиной этого стало то, что строители начали использовать противоморозные добавки на основе мочевины.

«Они сохраняют свойства бетонных смесей в холодное время года, но поздней весной, с увеличением температуры и влажности воздуха, остатки мочевины превращаются в газообразный аммиак», — пояснила эксперт.

Длительное нахождение в таких зданиях представляет опасность для здоровья, сообщила Тимофеева. При нахождении в помещениях с повышенным содержанием аммиака у людей и животных появляется аллергия, которая сопровождается раздражением слизистой дыхательных путей и глаз. Кроме того, если проводить в них время на протяжении длительного периода, существует риск развития онкологических заболеваний, предостерегла химик.

Однако, заверила специалист, на данный момент проблема устранена благодаря разработке специальной методики для определения мочевины и ионов аммония в бетонных смесях, позволяющей на этапе строительства контролировать содержание этих веществ и не допускать к строительным работам смеси с их повышенным содержанием.

«Многие строительные компании до сих пор пользуются этими разработками и время от времени контролируют своих поставщиков бетонных смесей», — добавила она.