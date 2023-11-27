В Совфеде планируют реформировать льготную ипотеку

«Нужна такая льготная ипотека? Нужна, но только не в Москве, не в Санкт-Петербурге и других мегаполисах, а там, откуда народ уезжает в поисках лучшей жизни. Нужно задержать там людей. И за счет высвободившейся части средств <…> кредиты можно будет давать на этих территориях хоть под три процента», — передает слова Артамонова «Парламентская газета».