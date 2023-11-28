Подорожание новогодней аренды жилья в России составило до 30%

Посуточная аренда жилья в России на новогодние праздники за год подорожала до 30%, самая большая динамика роста - в Сортавале (Карелия), Сочи и Калининграде. Ближе к Новому году дальнейший рост цен маловероятен, сообщил ТАСС основатель и генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

"Сильнее всего из популярных направлений за год средняя цена выросла в Сортавале - на 30%, до 9 729 рублей за сутки. Также сильно увеличилась ставка в Сочи, Адлере и Калининграде - везде на 26% (5 920 рублей за сутки, 4 604 рубля и 4 250 рублей соответственно)", - сказал собеседник агентства.

По данным аналитиков "Суточно.ру", годовой прирост цен на краткосрочную аренду в новогодние праздники в Зеленоградске составил 23% (до 5 344 рублей), Нижнем Новгороде - 19% (6 471 рубль), Сириусе - 18% (5 707 рублей), Санкт-Петербурге - 16% (5 440 рублей), Кисловодске - 15% (4 944 рублей), Москве - 14% (6 102 рубля), Петрозаводске - 9% (5 314 рублей), Ярославле - 2% (5 908 рублей).

В среднем по России стоимость краткосрочной аренды квартир и апартаментов на эти каникулы увеличилась на 15%, до 6 110 рублей за сутки.

"Цены ближе к Новому году, скорее всего, уже расти не будут. Арендодатели выставляют их заранее и фиксируют. Но лучше бронировать жилье уже сейчас, так как хороших объектов остается все меньше", - пояснил Кузнецов.