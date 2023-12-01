Эксперты назвали способы сэкономить при покупке недвижимости

Грамотная выплата ипотеки поможет сэкономить при покупке квартиры, заявила замруководителя ипотечного департамента одной федеральной компании Татьяна Решетникова в беседе с Ura.ru.

По ее словам, сейчас имеет смысл брать максимально одобренную банком сумму кредита с самым наименьшим первоначальным взносом. Затем наличные деньги стоит положить на вклад под высокие проценты. Это поможет в будущем потратить их на досрочное погашение ипотеки или на ремонт квартиры, подчеркнула Решетникова.

В свою очередь, экономист и глава ипотечного отдела компании "Меридиан" Екатерина Чайковская напомнила, что по льготной ипотеке приобрести жилье можно только один раз. Однако те, кто не проходит по условиям семейного кредита на жилье, могут взять жилищный заем по программе "Новостройка".

"Ставка по ней приравнивается к условиям ипотеки на вторичное жилье", – объяснила она.

Сейчас многие застройщики сами дают субсидии на эту ставку, поэтому условия приобретения квартиры в новом доме становятся привлекательнее. Также застройщики могут предлагать гражданам хороший дисконт, либо включить в ипотеку ремонт и мебель, сказала эксперт.

Ранее председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по ипотеке следует устанавливать в зависимости от региона, где выдается подобный кредит.