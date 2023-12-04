Россияне стали покупать больше недвижимости в Грузии

Россияне за 11 месяцев 2023 года приобрели в Грузии 5784 квартир, что на 360 больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на минюст страны.

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Также, по данным издания, граждане РФ стали больше приобретать в Грузии земельные участки — если за весь 2022 год их было куплено 1625, то за 11 месяцев этого года — уже 1872.

Директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов до этого отмечал, что регулярные изменения правил льготного кредитования несут риски для российского рынка недвижимости.

В частности, по его словам, застройщики могут сокращать планы по запуску новых проектов. Это приведет к дефициту предложения через 3-5 лет и новой волне повышения цен на недвижимость.