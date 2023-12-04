В РФ обновлен рекорд по объему нераспроданного жилья в новостройках

Объем нераспроданного жилья в российских новостройках на 1 ноября 2023 года составил 71,1 млн квадратных метров, что на 5,4 млн кв. м больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы жилищного строительства "Дом.РФ".

По данным системы, доля нераспроданного жилья в результате выросла до 67% от его общего объема, находящегося в стадии строительства, что является рекордным показателем с момента начала наблюдений в январе 2020 года.

При этом более половины - 44 млн "квадратов" - уже выставлены на продажу.

Общий объем строящегося жилья, по данным ЕИСЖС, по состоянию на конец ноября составляет 106,2 млн квадратных метров.