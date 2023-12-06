Эксперт объяснил, почему в России не дешевеет жилье

В России поставлен рекорд по количеству нераспроданного жилья в новостройках. Однако это не приводит к снижению стоимости жилья. Об этом рассказал Дмитрий Котровский, генеральный директор ООО «Инвестиционные технологии».

Специалист отметил, что снижения цен на жилье, особенно в крупных городах, в настоящее время не произойдет. Эксперт уточнил, что если 71 миллион нераспроданных квадратных метров разделить на площадь средней квартиры, то получится, что прямо сейчас примерно два миллиона человек ожидают снижение стоимости жилья.

— К сожалению, с учетом перехода 100 процентов строителей на проектное финансирование и работу по 214-ФЗ, банки просто не дадут специализированным застройщикам демпинговать, — уточнил он в комментарии RuNews24.ru.

В свою очередь генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков в беседе с «360» объяснил, что большая часть непроданных квартир расположена в строящихся домах и на продажу их выставят в ближайшие годы. Поэтому падения цен на недвижимость ждать не стоит.