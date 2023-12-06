Топ-менеджер опроверг существование ипотечного пузыря в РФ

Сбер не видит признаков «пузыря» на рынке ипотечного кредитования. Об этом сообщил глава банка Герман Греф в ходе Дня инвестора, передает ТАСС.

Как сообщил топ-менеджер, анализ, проведенный экспертами банка, не выявил признаков возможного «пузыря» — перегрева сегмента, грозящего обвалом в будущем. Иногда под «пузырем» на рынке ипотеки подразумевают большую разницу в ценах на первичном и вторичном жилье.

Однако сейчас такая дифференциация, достигающая 37% в Москве, обусловлена наличием льготной ипотеки, отметил Греф.

«По мере сворачивания таких программ, разрыв, по нашим прогнозам, к 2023-2024 годам снизится до 7-8% или исчезнет совсем», — отметил он.