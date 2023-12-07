Экономист Масленников: доллар не вырастет до 100 рублей в декабре

Эксперты полагают, что курс стабилизируется после решения ЦБ по ключевой ставке.

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С начала декабря 2023 года рубль ускорил падение. По итогам торгов в среду, 6 декабря, курс доллара составил 92,82 ₽, что на 2,4 ₽ выше закрытия пятницы. 7 декабря по состоянию на 11:35 по московскому времени доллар торгуется около 92,65 ₽, свидетельствуют данные Мосбиржи.

На рубль давят спад цен на нефть, сезонное давление повышенных бюджетных расходов, активизация предпраздничного спроса на валюту у населения и усиление доллара на мировом рынке. Кроме того, рубль лишился поддержки налогового периода.

В «БКС Мир инвестиций» прогнозируют курс к концу недели в диапазоне 92–95 ₽ за доллар. «С технической точки зрения, учитывая пробой уровня 92,5 ₽ за доллар, можно предполагать, что курс упрётся в район 95 ₽ за доллар, после чего рубль начнёт компенсировать потери», — рассказал «Коммерсанту» аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

Экспобанк повышает торговый диапазон по курсу в интервале 92–93,5 ₽ за доллар. В банке напоминают, что на следующей неделе, 15 декабря, Банк России примет решение по ключевой ставке. «Решение российского регулятора сможет оказать поддержку российской валюте и повысить интерес инвесторов к рублёвым инструментам», — говорит руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая. Аналитики прогнозируют, что Центробанк может повысить ставку с нынешних 15% до 16–17% годовых.