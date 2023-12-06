Названа стоимость самого дорогого коттеджа в Подмосковье

Самый дорогой из находящихся в открытой продаже коттедж Подмосковья можно приобрести за 4,1 миллиарда рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные компании Barnes International Moscow, которая специализируется на подборе элитной недвижимости.

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Эксперты уточнили, что речь идет о трехэтажном загородном доме площадью 1700 квадратных метров, расположенном в охраняемом поселке на Рублево-Успенском шоссе на участке с собственным прудом, гостевым домом и беседкой.

В топ-3 рейтинга самых дорогих коттеджей Московской области также вошли четырехэтажный особняк площадью в поселке Николино с семью большими спальнями, гардеробными, винным погребом с дегустационной комнатой и зоной для проживания персонала, и двухэтажный коттедж со спа, террасой, спортивным и каминным залами в Барвихе. Эти лоты обойдутся желающим их купить в 2,4 и 2,2 миллиарда рублей соответственно.