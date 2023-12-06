Миллиардер Григорян продает главный актив стоимостью 23 млрд рублей

Миллиардер Рубен Григорян принял решение продать свой крупнейший актив в Москве — торговый центр «Никольская плаза» стоимостью 23 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как уточняет канал, покупатель получит 7-этажное здание площадью 36 тыс. кв. м и подземную парковку в 200 метрах от Кремля. Отмечается, что ранее на месте ТЦ находилось историческое Шереметевское подворье. Его разрушили в 2001 году в ходе скандального строительства «Никольской плазы», оставив лишь фасад.

После продажи здания в активах Григоряна останутся н пятизвёздочный отель St. Regis Moscow на той же Никольской, «Олимпик плаза» на проспекте Мира и несколько элитных ЖК в центре столицы.