Греф ожидает, что ипотека может стать более доступной уже в середине 2024 года

«На ставках это [повышение первоначального взноса] никак не отразится, потому что ставки будут зависеть от динамики ставки ЦБ. На доступности, конечно же, это очень сильно отразится, в зависимости от того, какие решение будут приняты. Мы посчитали все возможные варианты — возможно более жесткие варианты, возможно, более, скажем так, плавный вариант, — и все они приводят к тому, что предложение ипотечных кредитов будет ограничено, оно будет сокращено», — сказал он.