В России начали выдавать "арктическую" ипотеку

"Уверен, что "арктическая" ипотека поможет тысячам граждан, проживающих на северных территориях нашей страны, улучшить свои жилищные условия. За прошедший месяц мы получили более 2 тыс. заявок на оформление ипотеки по программе и сегодня рады объявить о запуске долгожданных выдач по ней", - приводят в сообщении Сбера слова директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексея Лейпи.

ВТБ также начал выдавать жилищные кредиты по этой программе: в банк к этому моменту поступило 1,4 тыс. заявок, и первые две сделки уже проведены - в Карелии и Красноярском крае.

Решение правительства РФ о начале выдачи "арктической" ипотеки вступило в силу 8 декабря 2023 года. Этой программой могут воспользоваться педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне РФ не менее пяти лет, молодые супруги и одинокие родители, воспитывающие ребенка. Они могут взять кредит под 2% с учетом страхования жизни и здоровья с первоначальным взносом от 20% стоимости недвижимости на покупку квартиры в новостройке, готового частного дома или строительство своего жилья. Территория программы ограничена сухопутной частью Арктической зоны России: купить жилье можно в Мурманской области, Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в северных муниципалитетах Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми. Максимальный срок ипотеки - 20 лет, предельная сумма кредита - 6 млн рублей.