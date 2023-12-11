Названы преимущества «панелек» перед новостройками

«Многоэтажки П-3 благодаря своему расположению в престижных локациях, а также качеству строительства, которое на порядок выше сегодняшнего, остаются престижными жилыми домами. Да, время от времени они требуют капитального ремонта коммуникаций, но стареют эти «панельки» медленнее, чем то, что выходит на рынок сегодня», — заявил Ромодин.