Как правильно выделить доли детям по материнскому капиталу в 2024 году

Если вы использовали материнский капитал при покупке недвижимости, то это накладывает на вас ряд обязательств. В частности, нужно выделить доли в этой квартире детям. Если жилье приобрели на ипотечный кредит, а маткапитал использовался в качестве первого взноса или для погашения части кредита, то закон требует выделить доли в течение шести месяцев после погашения кредита и снятия обременения с квартиры. Вместе с экспертами в сфере недвижимости пошагово разберем действия, необходимые для выделения долей.

Что такое материнский капитал и на что его можно потратить

Видео дня

Материнский капитал - это мера господдержки российских семей. Она была запущена с 2007 года. Изначально размер выплаты равнялся 250 тыс. руб., а получить эти средства можно было лишь при появлении на свет второго, третьего или следующего ребенка.

С 2020 года маткапитал можно получить и при рождении первенца, однако тогда сумма несколько меньше, чем при рождении второго.

С годами сумма индексировалась, и с начала февраля 2024 года маткапитал подрастет уже до 631 тыс. руб. на первого ребенка и 834 тыс. руб. на второго.

Название "материнский капитал", скорее, формальное - получить эти средства вправе и отец малыша. Сертификат на маткапитал (документ, который подтверждает право на эту выплату) сейчас оформляется автоматически, какие-либо заявления подавать не нужно - он появляется в личном кабинете на портале госуслуг. Обычно - в течение 15 дней после того, как на ребенка оформили свидетельство о рождении.

Зачастую даже потратить средства маткапитала можно онлайн - например, если вы хотите направить деньги на погашение ипотеки, то нужно уведомить об этом банк. Многие кредитные учреждения могут провести эту процедуру без личного присутствия заемщика - все действия возможны в удаленном формате.

Важно, что маткапитал - это целевая выплата, ее нельзя потратить по своему усмотрению. Есть несколько вариантов использования средств, но самый популярный - улучшение жилищных условий. На него приходится около 70% случаев использования капитала.

Зачем нужно выделять доли в квартире детям

Многие недоумевают по этому поводу и в принципе не понимают, зачем выделять доли детям. Ведь если вы, например, решите потратить маткапитал на оплату частного детского садика, то никаких последствий у этого решения не будет - ничего выделять не придется. Отчасти в этих суждениях есть логика, но закон все же требует выделить долю. И у государства в этом случае логика тоже есть, причем простая - оно таким образом защищает права детей. Материнский капитал - это деньги, предназначенные для ребенка, улучшения его качества жизни. И если вы решили вложить эти деньги в жилье, то у ребенка должно появиться формальное право на него.

Доля и будет этим правом. Она закрепит за ребенком права на часть жилья. Более того, закон предусматривает выделение долей не только детям, но и родителям. То есть если квартира куплена, например, в ипотеку, и право собственности на нее оформлено на отца, то после завершения выплаты кредита выделить часть жилья необходимо будет не только на ребенка, но и на обоих родителей - мать и отца.

Но в чем вообще проблема и почему многие недовольны необходимостью выделять доли?

"Дело в том, что детской долей не может свободно распоряжаться ни ребенок, ни его родители, - объясняет "РГ" столичный риелтор Алексей Сырцов. - У ребенка такого права нет, поскольку он несовершеннолетний, а вот родители должны получить для проведения сделок с детскими долями разрешение органов опеки и попечительства. Последние должны удостовериться, что права ребенка не пострадают - взамен проданной доли он должен получить долю, например, большего размера в квартире большей площади".

Если вы задумаете продать трехкомнатную квартиру, где ребенку принадлежит 1/3 доля, а взамен купить маленькую студию и выделить 1/3 там, то разрешение вам практически наверняка не дадут. Поскольку формально у ребенка ухудшатся условия проживания, а его доля потеряет в цене. Аргументы о том, что по факту ребенок живет вообще по другому адресу, не устроят органы опеки - они ориентируются на документы, да и защищают не только условия жизни детей, но и их собственность.

Когда нужно выделить доли

Тут все зависит от того, как покупается жилье - с использованием ипотеки или без привлечения кредитных средств.

Если вы покупаете квартиру без привлечения кредитных средств

В этом случае доли оформляются сразу, при покупке и оформлении документов о праве собственности. Но важно учитывать, что потратить маткапитал можно будет только через три года после появления в семье ребенка (рождения или усыновления). Сразу эти средства можно направить на первый взнос по ипотеке или на погашение уже взятого кредита.

Когда жилье покупают без ипотеки, но с использованием маткапитала, то в договоре прописывают, что часть средств будет перечислена позже - Социальный фонд России обычно переводит их на счет продавца уже после того, как недвижимость оформлена на покупателя. Такая сделка, когда одновременно выделяются доли детям и используется маткапитал, требует участия нотариуса, он должен заверить сделку.

Если вы покупаете квартиру в ипотеку

Если же квартиру покупали в кредит, то доли обычно выделяются после его погашения и снятия обременения. По закону на это дается полгода - в течение этого срока и нужно выделить доли.

Что будет, если не выделить доли

Если коротко, то ничего хорошего. Возможны разные варианты развития событий. Например, средства маткапитала могут потребовать вернуть в бюджет. А могут и возбудить уголовное дело по статье о мошенничестве - вы ведь получили от государства деньги, но не выполнили законных условий. Если же квартира, где должны были быть выделены доли, оказалась уже продана, то эту сделку могут признать недействительной.

Словом, рано или поздно вопрос о том, почему доли не выделены, всплывет на поверхность. Поэтому лучше сразу сделать все по закону.

Даже если вы просто нарушите сроки выделения долей, а позже придете в органы опеки с просьбой разрешить продажу квартиры с долями, вряд ли там встретят эту идею с энтузиазмом.

Какие доли нужно выделить детям

Опять же, если коротко, то чем меньше, тем лучше. Закон не определяет размер долей, но обычно исходят из общего правила - размер доли должен быть примерно таким, сколько составил маткапитал от стоимости квартиры.

Пример. Квартира стоила 5,3 миллиона рублей, а сумма вложенного маткапитала - 631 тысяча рублей. Именно столько составит маткапитал с 1 февраля 2024 года за первого ребенка. Нетрудно подсчитать, что маткапитал составляет примерно 12% от цены квартиры. Но не спешите выделять такую долю ребенку - ее еще нужно разделить на всех членов семьи.

Если в семье пама, мама и один ребенок, то 12% делим на три и получаем 4% - такова доля каждого. Предположим, что площадь нашей квартиры - 50 "квадратов". Тогда 4% - это два квадратных метра, 2/50 доли. Или 1/25, как удобнее. Тогда на каждого члена семьи придется доля в 2/50. В совместной же собственности супругов останется 44/50.

Как выделить доли детям

Как правило, составляется Соглашение о выделении долей в письменной форме, которое подписывают совершеннолетние члены семьи. Нотариально заверять его необязательно, хотя иногда эта необходимость может возникнуть - например, если документ будет затрагивать вопросы раздела имущества или содержать элементы брачного договора.

Соглашение о выделении долей нужно зарегистрировать в Росреестре. Непосредственно в ведомство обращаться необязательно, обычно все делают через МФЦ. Вместе с соглашением минимум в 3-х экземплярах (по числу членов семьи, которым выделяются доли, плюс один экземпляр для Росреестра) нужно подготовить и другие документы. Минимальный перечень такой:

• Паспорта мужа и жены

• Свидетельства о рождении всех детей;

• Свидетельство о заключении брака;

• Чеки об уплате госпошлины - на 2 тыс. руб.

В последнем есть маленький, но важный нюанс - пошлину нужно поделить на число людей, которым выделяются доли, и оплачивать частями. То есть на каждого должен быть отдельный чек. Например, для четырех членов семьи понадобится четыре чека по 500 рублей каждый.

Как выделить долю ребенку в ипотечной квартире

Здесь два варианта:

Можно попытаться выделить долю до выплаты ипотеки. Но нужно согласовать это с банком - ведь жилье у него в залоге. Вероятность того, что банк пойдет навстречу невелика, хотя и ненулевая. Учитывайте, что обязательства выделять доли при использованном маткапитале до того, как кредит погашен, у вас нет.

Второй способ - сделать это после погашения кредита. Здесь все просто - когда вы рассчитались с банком, нужно снять обременение с жилья. Для этого достаточно обратиться в банк, часто они занимаются этим сами. А потом в течение шести месяцев, если был использован маткапитал, и выделяйте доли, составив соглашение, о котором мы рассказывали выше.

Можно ли выделить доли детям в другой квартире

Нет. Это заманчивый, но бессмысленный способ. "Дети должны быть в числе собственников именно той квартиры, на оплату которой использовался материнский капитал", - подчеркнула в разговоре с "РГ" юрисконсульт компании "Инком-Недвижимость" Наталья Киселева.