В России может появиться еще одна программа льготной ипотеки
Минстрой рассматривает варианты того, как запустить субсидирование льготной ипотеки под 1% на домокомплекты для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с использованием счетов «эскроу», рассказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
«По сути, банк, понимая производителя домокомплекта, аккредитовывая подрядчика и используя спецсчета на выпуск денег при обычном кредите на стройку, дает возможность человеку без дополнительных поручительств и залогов оформить льготную ипотеку на покупку такого домокомплекта. Мы будем субсидировать такой кредит до 1%. То есть это вообще не скажется на итоговой цене для человека», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1» (его цитату приводит ТАСС).
Возможность работать по таким программам планируют распространить на подрядные организации, которые будут наделены теми же полномочиями, что и застройщики, указал он, пообещав, что законопроект по этой программе будет принят «в ближайшее время».