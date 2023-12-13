В России может появиться еще одна программа льготной ипотеки

«По сути, банк, понимая производителя домокомплекта, аккредитовывая подрядчика и используя спецсчета на выпуск денег при обычном кредите на стройку, дает возможность человеку без дополнительных поручительств и залогов оформить льготную ипотеку на покупку такого домокомплекта. Мы будем субсидировать такой кредит до 1%. То есть это вообще не скажется на итоговой цене для человека», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1» (его цитату приводит ТАСС).