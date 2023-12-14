В Москве резко подорожал один тип жилья

В Москве резко подорожали новостройки — в конце ноября средние цены выросли на 23,5 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 328,2 тысячи рублей за один квадратный метр. Такие данные приводят аналитики компании «Метриум», пишут «Известия».

Стоимость самого дешевого лота достигала в ноябре 4,3 миллиона рублей — за эти деньги можно было приобрести апартаменты площадью 19,7 «квадрата». По данным специалистов, доля «однушек» в предложении снизилась на 0,2 процентного пункта, но осталась самой большой (38,5 процента). Менее 0,5 процента стабильно приходится на предложения многокомнатного формата.

Всего на рынке массового сегмента в ноябре заключили 3,8 тысячи сделок. Относительно октября 2023 года спрос стал ниже на 4,5 процента, однако по сравнению с ноябрем 2022-го интерес к новостройкам вырос на 10,6 процента.

«На фоне повышения ключевой ставки и увеличения минимального первоначального взноса по ипотеке на рынке недвижимости массового сегмента c августа наблюдался повышенный спрос. В ноябре потребительская активность превысила показатели января-июля 2023 года. В то же время ноябрьский спрос уступил октябрьским значениям. Ставка по стандартным жилищным кредитам продолжает расти, доля ипотечных сделок обновила свой максимум, достигнув 85 процентов. В связи с этим на рынке массовой недвижимости проявляется тренд на медленное сокращение спроса», — пояснил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.