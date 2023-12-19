В Гильдии риелторов рассказали, можно ли заработать на покупке жилья

При сегодняшнем положении на рынке недвижимости россиянам невыгодно вкладывать средства в жилье, надеясь заработать в будущем, считает вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев. Такую инвестицию он назвал бессмысленной, подчеркнув, что выгоду извлечь из покупки жилья можно лишь при использовании различных программ и льгот со стороны государства.

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Пока ключевая ставка сохраняется на уровне 16%, а ипотечные программы не меняются, покупка жилья не поможет сохранить деньги или заработать, отметил Апрелев в беседе с Общественной Службой Новостей. Однако, по его мнению, способы приумножить инвестиции в недвижимость остаются при некоторых условиях.

«Исключением тут могут быть только граждане, которые могут взять льготную ипотеку под 2% годовых, — добавил он. — Можно вспомнить также «полярную» и «дальневосточную» ипотеки, условия по которым чрезвычайно привлекательны. Ею могут воспользоваться лица, переехавшие в рамках трудовой миграции: преподаватели, медицинские работники и айтишники».

Более логично с точки зрения инвестиционной привлекательности снимать жилье, а накопления вложить в депозиты, ожидая более благоприятных условий для покупки квартиры, считает эксперт.

«С другой стороны, если у вас есть потребность покупать недвижимость для себя, а средств достаточно, чтобы не брать ипотеку, то тогда в эту историю есть смысл заходить», — отметил Апрелев.

В целом в России сейчас сильно снизилась доступность жилья, заключил эксперт.