В Хамовниках завершена реконструкция многофункционального жилого комплекса с апарт-отелем

<p style="text-align: justify;">В Центральном административном округе завершена реконструкция многофункционального жилого комплекса с апарт-отелем и подземной автостоянкой. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.</p> <p style="text-align: justify;">«Работы по реконструкции здания уже завершены, на данный момент ведется оформление разрешительной документации на ввод объекта в эксплуатацию», — уточнил Сергей Лёвкин.</p> <p style="text-align: justify;">По словам руководителя Департамента, в реконструированном объекте произведена замена парковочной системы в подземном паркинге на встроенную стоянку закрытого типа с манежным хранением автомобилей.</p> <p style="text-align: justify;">В частности, проектом изменены технологические решения с переустройством пространства атриума на минус первом этаже, смонтированы лифтовые и вентиляционные шахты. Таким образом, после реконструкции подземный паркинг будет вмещать 39 автомобилей, а также помещения для хранения багажа гостей.</p> <p style="text-align: justify;">При этом, площадь здания и высотные характеристики остались неизменными, рассказал С. Лёвкин.</p> <p style="text-align: justify;">Проект реализован в рамках Программы комплексного обустройства и развития центральной части города Москвы, ежегодно формируемой с 2011 года на основании Государственной Программы «Градостроительная политика» принятой Сергеем Собяниным.</p>