Правительство приняло решение о повышении взноса по льготной ипотеке до 30%

Правительство ужесточило условия льготной ипотеки на новостройки, чтобы сделать поддержку более адресной. Получать ипотеку станет сложнее, а в Москве и Санкт-Петербурге - практически уже и незачем. Одновременно несколько расширены параметры "Дальневосточной" и "Арктической" ипотек.

Основные изменения коснулись программы льготной ипотеки на новостройки, действующей с весны 2020 года. Первый взнос по программе повышен до 30% (до сих пор было минимум 20%). При этом процентная ставка по льготной ипотеке на новостройки сохраняется в размере 8%.

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Максимальный размер льготного кредита по ипотеке с господдержкой на новостройки теперь будет одинаковым для всех регионов - 6 млн руб. Ранее в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях верхним пределом кредита были 12 млн руб. С учетом первого взноса в 30% стоимость жилья при минимальном взносе может быть до 8,6 млн руб. Это снизит интерес к льготной ипотеке в столицах, поскольку квартиры здесь обычно стоят дороже. Ужесточения (снижение лимита с 6-12 млн до 3 млн руб. по всей стране) вводились и летом 2021 года также для постепенного охлаждения интереса к льготной программе, ведь поначалу она запускалась как одна из мер поддержки застройщиков в пандемию. Но позже, весной 2022 года, прежние лимиты вернули.

Льготная ипотека, с одной стороны, стала одним из драйверов развития строительной отрасли. С другой стороны, многие считают, что, стимулировав спрос на жилье, она стала одной из причин роста цен на квартиры. Кроме того, после поэтапного повышения ключевой ставки ЦБ резко выросли расходы бюджета на субсидирование ипотеки. В правительстве не раз говорили о намерениях перейти к более адресным ипотечным программам. Эти планы подтверждаются и принятыми сейчас решениями - другие программы остались почти не тронуты. Более того, расширены условия "Дальневосточной" и "Арктической" ипотек. Верхний лимит кредитов повышен с 6 млн до 9 млн руб. - в случаях, если на эту сумму приобретается жилье площадью от 60 кв. м. А воспользоваться этими программами теперь смогут и работники оборонно-промышленных предприятий.

Другой существенный момент - льготную ипотеку теперь можно будет взять один раз, по одной из действующих программ (а их немало - ипотека на новостройки, "Семейная", "Сельская", "Дальневосточная", "Арктическая", IT-ипотека и ипотека для новых регионов). Отсчет пойдет с момента вступления в силу нового постановления. И, например, взяв в январе 2024 года "Сельскую ипотеку" и оперативно погасив ее, оформить в июне ипотеку на новостройки уже не получится. Это должно отсечь от программ покупателей-инвесторов.