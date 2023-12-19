В Башкирии запустят госпрограмму строительства типовых частных домов

"Мы планируем запустить программу "Башкирский домик". Будем силами республики обеспечивать на участках под ИЖС инженерную инфраструктуру, а застройку вести по типовым проектам с использованием местных строительных материалов. Прошу правительство республики до 1 апреля представить концепцию программы и проработать вопрос ее финансового обеспечения", - сказал Хабиров.