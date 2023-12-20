Ефимов: Право на комплексное развитие участка бывшей промзоны «Тушино» выставили на торги

Москва выставила на торги право на реорганизацию участка бывшей промзоны «Тушино» общей площадью 46,3 га, заявочная кампания уже стартовала. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Город выставил на торги право на реорганизацию участка бывшей промзоны «Тушино» общей площадью 46,3 га на северо-западе столицы. Заявки на участие в торгах принимаются до 1 февраля 2024 года, аукцион состоится 8 февраля. Инвестор сможет возвести здесь 1,1 млн кв. м различной недвижимости. Объем инвестиций в развитие участка оценивается более чем в 200 млрд руб. По итогам реализации проекта появится около 15 тыс. рабочих мест», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что начальная цена договора о комплексном развитии территории составляет 433,47 млн руб. В торгах могут принять участие все заинтересованные лица, в том числе и региональные инвесторы.

В настоящий момент на участке находятся устаревшие склады и автосервисы, простаивающие производства, большая часть территории не используется. По проекту в районе Южное Тушино планируется создать современное городское пространство со всей необходимой инфраструктурой. «Здесь построят 550 тыс. кв. м производственных, общественно-деловых и социальных объектов, включая школы и детские сады для более чем 1,7 тыс. учащихся и воспитанников, медицинский центр и физкультурно-оздоровительный комплекс. Еще 550 тыс. кв. м займет жилая застройка, из которой 175,5 тыс. кв. м построят по программе реновации. Также планируется перенести несколько действующих производств», – также процитировали в пресс-службе руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.