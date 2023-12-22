РСТ сообщил о росте спроса на новогодний отдых в Крыму за год на 40%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Спрос на отдых в Крыму в период новогодних праздников вырос за год на 40%, популярность Севастополя увеличилась на 80%. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные онлайн-платформы Travelline.

"Среди рекордсменов по росту спроса Крым, его в эти новогодние праздники бронируют почти на 40% больше, чем год назад. Средняя стоимость размещения (10,3 тыс. рублей) примерно на 5,8% ниже показателя прошлого года. А в Севастополь поездки стали бронировать почти на 80% чаще, чем год назад", - говорится в сообщении.

Интерес к новогоднему отдыху в Оренбургской области и Красноярском крае за год увеличился более чем вдвое, в Липецкой и Томской областях - на 94%, в Волгоградской, Самарской, Ростовской областях - на 60%, Ханты-Мансийском автономном округе - на 55%, Саратовской области - на 47%.

Как отметили эксперты, рост спроса есть практически по всем регионам. Снижение показали лишь несколько субъектов, в том числе те, которые выставили максимальные цены на размещение. Например, средняя стоимость размещения на новогодние праздники в Карачаево-Черкесии достигла самой высокой отметки по рынку - 21,3 тыс. рублей за ночь. В итоге снизился и спрос - на 0,6%. Средняя цена в Республике Алтай выросла на 37%, следствием чего стал минимальный рост спроса (+0,3%). Бурятия повысила цены на 62%, при этом спрос упал почти на 29%.