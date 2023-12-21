ЦБ оценил вероятность ипотечного кризиса в России

Вероятность наступления ипотечного кризиса в России по аналогии с кризисом 2008 года в США минимальна благодаря отсутствию на отечественном рынке жилищного кредитования плавающих ставок. При этом свои потенциальные риски есть и у нас. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"В США к кризису привело сразу несколько факторов, один из них - большая доля ипотечных кредитов там выдавалась по плавающим ставкам. И когда ставки выросли, увеличился и платеж по кредиту. Многие заемщики не смогли платить в новых реалиях. Банки тоже понесли значительные убытки, что и привело к масштабному кризису. У нас, к счастью, ипотека выдается по фиксированным ставкам. То есть ситуация, когда, условно, ваш ежемесячный платеж по ней составлял 50 тыс. руб., а потом вырос до 75 тыс. руб., у нас невозможна", - отметил Данилов.

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При этом, по его словам, мы не застрахованы от гипотетической ситуации, когда у человека снижается доход - в случае кризиса, стресса в экономике и т.п. "Понятно, что есть возможность реструктурировать кредит, воспользоваться ипотечными каникулами. Но если человек после каникул и реструктуризации не восстановил свое финансовое положение, то банк будет вынужден продать заложенную квартиру. При этом если цены на недвижимость упали и ее стоимости не хватает, чтобы погасить кредит, человек, лишившись квартиры, останется еще и должен банку. Вот это самый страшный гипотетический сценарий, который может быть", - сказал Данилов.

Он также добавил, что в России сильно изменился состав заемщиков. Из-за льготных программ ипотеку берут менее финансово обеспеченные люди, более чувствительные к ситуации, когда в экономике происходит что-то негативное, у них часто нет финансовой подушки безопасности.