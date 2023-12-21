Что будет с ипотекой в 2024 году

«Возросший спрос с их стороны подтолкнул застройщиков к увеличению объемов строительства. К концу 2023 года это привело к перегреву рынка, росту стоимости одного квадратного метра жилья, особенно в новостройках, и к разрыву стоимости жилья на первичном и вторичном рынках. В 2024 году, скорее всего, будет принято решение о сокращении объемов льготного ипотечного кредитования», — сказала Наталья Казанцева.