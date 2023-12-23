В России начали действовать новые правила льготной ипотеки

Новые правила льготных ипотечных программ начинают действовать на территории Российской Федерации с 23 декабря.

В соответствии с изменениями первоначальный взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, повышается с 20% до 30%. Кроме того, во всех регионах максимальный размер кредита по такой ипотеке ограничивается суммой в 6 млн рублей, тогда как ранее для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области он составлял 12 млн рублей.

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Помимо этого, с 23 декабря по льготной ипотеке на новостройки нельзя будет взять дополнительную сумму кредита (так называемую комбинированную ипотеку) по рыночным ставкам. Ранее сумму кредита можно было повысить до 30 млн рублей в столичных регионах и до 15 млн рублей - в остальных. Теперь эта опция останется только в рамках семейной ипотеки и ипотеки для IT-специалистов.

Новые правила льготных ипотечных программ в России содержат принцип однократности выдачи, однако на уже действующие кредиты он не распространяется. Исключением станет семейная ипотека при соблюдении требований: рождается последующий ребенок, площадь приобретаемой квартиры больше предыдущей или же предыдущая ипотека закрыта.

Кабмин увеличил с 6 до 9 млн предельный размер кредита по программам Дальневосточной и Арктической ипотеки, предполагающей выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке.

В России действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: льготная ипотека на новостройки под 8%, семейная ипотека под 6%, льготная ипотека для IТ-специалистов под 5%, сельская ипотека под 3%, дальневосточная ипотека под 2%, льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%. Кроме того, в некоторых субъектах РФ действуют региональные программы улучшения жилищных условий.

Увеличение заявок

Перед вступлением в силу новых правил льготной ипотеки россияне, принявшие решение о покупке, ускорили все необходимые процедуры, в том числе - бронирование квартир, сообщили ТАСС в девелоперской группе компаний "А101".

"Банки работают до 24:00. Там аврал", - подтвердил агентству старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов.

В целом по рынку количество заявок на ипотеку в РФ на этой неделе по сравнению с первыми неделями декабря выросло на 15,9%, максимальный прирост - 21,7%, в сегменте новостроек, рассказала ТАСС заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

"Если на первичном рынке рост количества заявок обусловлен грядущими изменениями в программах льготного кредитования, то увеличение заявок на ипотеку в целом вызвано очередным ростом ключевой ставки - многие стараются успеть оформить ипотеку до изменения ставок банками", - пояснила она.

В Москве на уходящей неделе спрос на льготную ипотеку увеличился втрое, считает юрист, основатель агентства недвижимости "Лэндл" Алексей Клышин. "Многие клиенты пришли в понедельник и сказали: "Мы хотим успеть купить новостройку". В пятницу, в последний день старых условий, телефоны у застройщиков разрывались. По моим ощущениям, на этой неделе ажиотаж какой-то космический был. Все побежали в последний вагон. И что самое интересное - многие успели в него запрыгнуть", - рассказал собеседник агентства.

Спрос снизится

Новые правила выдачи льготных кредитов ограничили возможности покупки жилья в РФ, поэтому в перспективе число сделок с новостройками будет сокращаться, высказали мнение опрошенные ТАСС эксперты.

"Есть вероятность, что спрос на первичную недвижимость в первой половине 2024 года может снизиться на 30%, во втором полугодии ситуация может восстановиться. Но для этого необходимо снижение ключевой ставки до 9-10%", - считает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК "А101" Рустам Азизов.

Доля ипотеки снизится во всех сегментах рынка, особенно - в массовом, прогнозирует управляющий директор риелторской компании "Метриум" Руслан Сырцов.