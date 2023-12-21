В ЦБ назвали предложения по ипотеке под нулевую ставку "рудиментом" ипотеки от застройщика

Предложения по ипотеке под нулевую ставку на определение время является "рудиментом" так называемой ипотеки от застройщика. Об этом в интервью "Российской газете" заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

В ЦБ назвали ипотеку под 0% рудиментом ипотеки от застройщика
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"После ипотеки от застройщика остался ее "рудимент". Это ипотека под нулевую ставку на какое-то время, например на один год. Банк при этом в рекламе указывал, что ипотека вроде как под нулевую ставку выдается, но с припиской мелким шрифтом, что через год ставка повысится уже до рыночной. Банки таким образом избегают повышенных резервов, предусмотренных для нерыночных ставок, а застройщики цену квартиры завышают не на 30%, как раньше в ипотеке от застройщика, а где-то на 7%, - отмечает Данилов. - Конечно, это уже не так страшно, как было".

При этом глава департамента ЦБ указал, что из-за последних изменений в закон о рекламе банки теперь обязаны указать полную стоимость кредита.

"То есть только "ноль за первый год" они не смогут указывать - там будет указана полная стоимость кредита исходя из платежей за весь срок", - пояснил он.

В июле глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ипотека от застройщика несла системные риски для рынка, но программы таких ипотечных кредитов почти остановились.

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Александр Данилов
Эльвира Набиуллина
Департамент банковского регулирования и аналитики
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