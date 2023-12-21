В Общественном штабе рассказали о гарантиях программы реновации для собственников и нанимателей жилья

21.12.2023 При переселении по программе реновации гарантии одинаковы как для собственников жилых помещений, так и для проживающих в квартирах по договору социального найма. Гарантии зафиксированы законом РФ «О статусе столицы Российской Федерации» и законом города Москвы от 17.05.2017 № 14 «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве». Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих реновации, и гражданам, занимающим жилые помещения в многоквартирных домах, подлежащих реновации, по договорам социального найма, освобождающим такие жилые помещения, в целях обеспечения их жилищных прав взамен таких жилых помещений бесплатно предоставляются равнозначные жилые помещения. Жилая площадь и количество комнат в таком жилом помещении не меньше жилой площади и количества комнат в освобождаемом жилом помещении, а общая площадь такого жилого помещения превышает общую площадь освобождаемого жилого помещения. «Многие ошибочно считают, что если их квартира не была приватизирована, они получат по 18 квадратных метров на каждого зарегистрированного в квартире. Это заблуждение. Если они не являются очередниками, то получат равнозначную квартиру. Если члены семьи стоят в очереди на улучшение жилищных условий, то при переселении по программе реновации им предоставят новое жилье исходя из 18 кв.м на человека, включенного в учетное дело. Важно перед началом переселения пройти перерегистрацию учетного дела для подтверждения права на улучшение жилищных условий», - поясняет председатель Общественного штаба по контролю за реализацией Программы реновации, член Общественной палаты Москвы Валерий Теличенко. Участникам программы реновации улучшить свои жилищные условия можно в том случае, если семья/семьи состоят на жилищном учёте в городе Москве (Закон города Москвы от 14.06.2006 № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения») или воспользуются правом докупки дополнительных квадратных метров по программе реновации (постановление Правительства Москвы от 01.02.2018 N 45-ПП «О порядке приобретения собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации жилищного фонда в городе Москве, или гражданами, имеющими право пользования такими жилыми помещениями на условиях социального найма, за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им равнозначные жилые помещения»). Фото: t.me/Shtab_renovation