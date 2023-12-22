238 тысяч кв. метров аварийного жилья расселено в Нижегородской области за 5 лет

238 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилья расселено в Нижегородской области за 5 лет, что на 14 тысяч «квадратов» больше плана, установленного соответствующим федеральным проектом. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Сергей Морозов на итоговом заседании нижегородского правительства в пятницу, 22 декабря.

По словам чиновника, план по расселению перевыполнен на 15%, это дополнительно 2000 человек, что сопоставимо с небольшим поселком.

В мероприятия по ликвидации аварийного фонда был вовлечен 41 муниципалитет. Морозов особо отметил работу шести из них. Это Шатковский, Тоншаевский, Вадский, Дальнеконстантиновский, а также Первомайск и Нижний Новгород, на долю которых выпало обязательство расселить более 110 тысяч квадратных метров непригодного жилья.

Это боле 50% от планового объема по госпрограмме. При этом свои обязательства они выполнили за счет строительства нового жилья, — уточнил Морозов.

Также он предложил отметить те муниципалитеты, которые сработали успешно в рамках федерального проекта и завершили его досрочно.

Кроме того, Морозов сообщил, что в этом году в регионе введено в эксплуатацию 1 млн 762 тысячи квадратных метров, что составляет 734 тысячи квартир.