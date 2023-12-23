Адвокат Данилов: выданные за рубежом водительские права станут недействительны

Преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал агентству "Прайм", что иностранцы, получившие водительские права за границей, должны будут обменять их на российские в течение полугода после получения вида на жительство или гражданства. По словам Данилова, для россиян с заграничными правами шесть месяцев отсчитываются с момента въезда в страну. Норма начнет действовать 1 апреля 2024 года. У тех, кто до этой даты будет иметь основания для замены, будет год до 1 апреля 2025 года. Полугодовая норма вступает в силу для тех, кто получит основания позже. До этого стало известно, что в России 1 апреля будущего года будет введен новый регламент сдачи экзамена на получение водительских прав. Портал "МВД Медиа" также писал, что россиянам, которые не приходят по повестке в военкомат, с 1 апреля 2024 года запретят получать водительские права, в случае одобрения нового регламента сдачи экзамена. 12 декабря в Москве была прервана регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений из-за технического сбоя. Позже стало известно, что проблема распространилась на подразделения ГИБДД по всей России. В ведомстве рассказали, что на устранение неполадок может уйти до нескольких дней.